Saracino, verso la Giostra. Scortecci e Rossi implacabili, volano Marmorini e Vanneschi

Arezzo, 19 giugno 2024 – E’ già tempo di fare i conti con il Re delle Indie. Questa sera alle ore 21.30 in Piazza Grande ci sarà la simulazione di gara che vedrà i giostratori misurarsi contro il Buratto con un unico tiro proprio come in Giostra e seguendo l’ordine di carriere estratto. Prima correranno le riserve dei quattro quartieri e poi i giostratori titolari. Un test importante, introdotto lo scorso anno, un nuovo evento per offrire una serata entusiasmante a quartieristi e cittadini. E qui si cominceranno già a vedere i veri valori delle varie accoppiate. Difficile in un solo tiro correggersi. Non ci sono carriere a vuoto o bis. Ad aprire la Piazza sarà Porta del Foro che forse è la più grande rivelazione di quest’anno.

Il nuovo allenatore Enrico Vedovini sembra aver messo quella sicurezza ed esperienza che mancava a Davide Parsi e soprattutto a Francesco Rossi. Nei giorni di prove hanno mostrato una grande sicurezza e fatto vedere dei bellissimi titi, forse quelli più precisi di tutte le accoppiate della lizza. Davide Parsi si affiderà ancora una volta a Biancaneve, mentre Francesco Rossi salirà in sella a Penelope, una cavalla con la quale ha raggiunto un grande affiatamento con carriere precise e raffica di cinque. Come riserve Niccolò Scarpini in sella a Lola e Matteo Vitellozzi con Paradiso.

A sfidare per secondi il Buratto i portacolori di Porta Crucifera che anche quest’anno ha una nuova accoppiata. Lorenzo Vanneschi, che ormai è diventato il punto di riferimento dei cruciferini, ha fatto vedere ottime prove in sella a Pinocchio e quasi tutti i tiri sul cinque. Qualche difficoltà in più per Gabriele Innocenti che debutta con la casacca rossoverde. Non tutti i suoi tiri con Chicca sono stati precisi come quelli del suo compagno di squadra. Ancora qualche dubbio da sciogliere sulle riserve. Si contendono il posto Niccolò Nassi, forse il più quotato ad esser in lizza, Filippo Vannozzi e il giovanissimo Gianmatteo Marmorini.

Per terzo scenderà in lizza il quartiere di Porta Santo Spirito che sembra essere tornato ai suoi soliti livelli. Gianmaria Scortecci in sella a Doc ha quasi sempre centrato il cinque, qualche imprecisione in più per Elia Cicerchia su Olympia, ma il cecchino della lizza è sempre stato un garista e sabato sarà sicuramente tra gli uomini da battere. Come riserve ci saranno Elia Pineschi in sella a Salvo e Elia Taverni con Toni.

A chiudere la Piazza i biancoverdi di Porta Sant’Andrea. Tommaso Marmorini appare in splendida forma e correrà con Conte Darko con il quale ha messo a segno numerosi centri. Ottimi tiri ha fatto anche con Zio Frank. Saverio Montini ancora non si è stabilizzato sul punteggio e sta decidendo se correre con Siria o Bianca. Come riserve ci saranno Matteo Bruni in sella a Priscilla e Leonardo Tavanti con Sibilla.