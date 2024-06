Arezzo dice addio a Assuero Pieraccini, una vita per il Saracino

Arezzo, 17 giugno 2024 - Mondo del Saracino in lutto per la scomparsa di Assuero Pieraccini, figura di spicco della manifestazione. Dirigente Bpel, ha fatto parte di numerose associazioni cittadine come il Panathlon. Ma la sua vera passione è stata la Giostra alla quale ha dedicato tutta la vita. Quartierista di Porta Santo Spirito, ha fatto il suo ingresso nel quartiere gialloblù nel dopoguerra. Capitano e rettore plurivittorioso, ha ricoperto la carica di capitano dal 1957 al 1966 conquistando quattro lance d’oro e altrettante da rettore nel ventennio dal 1974 al 1993. Era amato e rispettato da tutti i quartieri, tanto che gli è stato assegnato il ruolo di coordinatore di regia per dieci anni, dal 2003 al 2012 e poi quello di magistrato. È stato anche fondatore e presidente del Comitato di coordinamento per la Giostra del Saracino nato nel 1983 su sua iniziativa per favorire il rifacimento dei costumi e verificare la coerenza storica dei vari aspetti legati alla manifestazione. "La Giostra del Saracino è un percorso fatto di piccoli passi mirando all’eccellenza", amava ripetere. È stato dirigente della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio ricoprendo ruoli di massima importanza all’interno dell’istituto bancario aretino. Membro del Panathlon Arezzo è stato presidente del club e governatore per il Centro Italia. "Se ne va uno dei padri fondatori della Giostra del Saracino - ha detto il sindaco Alessandro Ghinelli - un uomo innamorato della nostra festa più identitaria. Alla famiglia le condoglianze più sincere mie personali e di tutta la città".

La camera ardente è allestita nel Museo del Quartiere di Porta Santo Spirito è sarà aperta oggi dalle 9 alle 20. I funerali si svolgeranno in Duomo martedì 18 giugno alle 15 alla presenza di tutto il mondo giostresco che renderà omaggio a uno dei suoi massimi rappresentanti.

So.Fa.