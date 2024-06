Giostra, Sant’Andrea dà le carte. Chimera sprint, Colcitrone per il bis. Santo Spirito va in cerca di riscatto

di Sonia Fardelli

AREZZO

Accoppiate agguerrite a contendersi la lancia d’oro dedicata a Giorgio Vasari. Nel borsino dei giostratori partono forse in leggero vantaggio i biancoverdi di Porta Sant’Andrea. La cura Martino Gianni, al secondo anno, sembra aver avuto un ottimo effetto. In particolare in Tommaso Marmorini che in sella a Conte Darko di Gazzara, sella italiano di anni 11, ha sbagliato pochissimi colpi. Buone le tre giornate di prove con tiri quasi sempre sul 5 e bene nella simulata quando ancora una volta ha colpito il centro. Qualche sbavatura in più sul cartellone per Saverio Montini, che fino a ieri mattina era indeciso sul cavallo. La simulata l’ha corsa con Bianca colpendo il 5, ma poi ieri mattina alla bollatura ha portato Siria, la sua cavalla del cuore. Lo stesso Martino Gianni ha sempre detto che la scelta finale del cavallo spetta al giostratore. Per chi vuol fare una puntata tranquilla, ci sono poi sempre i campioni di Porta Santo Spirito. Gianmaria Scortecci in sella a Doc un pezzato di 13 anni, ha ritrovato nelle prove le traiettorie migliori e tanti colpi sul 5. E’ mancata solo la conferma nella simulata, dove si è fermato sul 4. Meno continuità per Elia Cicerchia con Olympia, l’haflinger con la quale ha alternato in prova colpi sul 5 a tiri peggiori. Nella simulata il 5 però lo ha colpito, anche se è stato penalizzato per carriera lenta. Da tenere d’occhio Porta del Foro che con l’ingaggio di Enrico Vedovini come allenatore ha visto crescere le proprie quotazioni. Francesco Rossi con Penelope, un haflinger di 15 anni, ha fatto un importante miglioramento. Buone le giornate di prove con tiri precisi sul centro e conferma anche dalla simulata dove ha colpito il centro. Stessa continuità non ha mantenuto Davide Parsi: partito fortissimo nella prima giornata di prove è poi andato in calando, e nella stessa simulata in sella a Biancaneve ha colpito il 4.

Un po’ più indietro nella preparazione e nella formazione Porta Crucifera. Lorenzo Vanneschi con Pinocchio in prova ha colpito diversi 5, ma anche lui nella simulata si è dovuto accontentare del 4. In più occasioni ha cercato di "uscire" un po’ dal cavallo per andare a cercare il tiro buono. Operazione non semplice. Gabriele Innocenti torna a sfidare il Buratto con la sua Grace Coloner (Chicca), la saura di 17 anni con cui ha già vinto Giostra in Porta del Foro. Ma lo stop di un paio di anni non lo ha aiutato e forse è tra i giostratori in Piazza quello che deve ancora un po’ affinare il tiro.