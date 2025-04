Giornata con i giochi del passato

Una giornata dedicata ai più piccoli con giochi di un tempo nella primavera di Raggiolo. Il piccolo paese casentinese tornerà ad animarsi a breve e a richiamare tanti visitatori con l’appuntamento della Festa del Gioco, che promossa dalla Brigata di Raggiolo, fornirà un’occasione per immergersi nelle usanze antiche, per proporre attività per tutte le età e per vivere i diversi angoli di uno dei borghi più belli d’Italia. Questo evento di primavera è organizzato con la collaborazione del Comune di Ortignano Raggiolo e dell’EcoMuseo del Casentino, andando a rinnovare una collaudata sinergia per promuovere occasioni all’insegna di divertimento, scoperta e valorizzazione del territorio. La dell’evento da segnare sul calendario è domenica 18 maggio con la Festa del Gioco che, giunta alla seconda edizione, vedrà i vicoli e le piazze di Raggiolo colorarsi con l’animazione organizzata dall’associazione Vip di Firenze, con spettacoli, con giochi di movimento e da tavola, con cacce al tesoro, con laboratori creativi dedicati agli antichi mestieri, con musica dal vivo, con truccabimbi e con merenda con prodotti locali. L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, sarà dalle 14.30 alle 19 e rappresenterà un’occasione per valorizzare il gioco come strumento di incontro, divertimento, relazioni intergenerazionali, gioia e crescita culturale e sociale, in linea con le finalità perseguite dalla Giornata Mondiale del Gioco. Un’occasione anche per visitare questo suggestivo borgo del Casentino e per immergersi anche nella natura incontaminata del Casentino.

So.Fa.