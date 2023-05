Fimer, si cerca l’accordo per il versamento di 10 milioni

Tarranuova Bracciolini (Arezzo), 30 maggio 2023 – Incontro oggi allo stabilimento Fimer di Terranuovra Bracciolini ( Arezzo) per trovare una soluzione alla vertenza ancora non definita dopo l'annuncio del nuovo acquirente. Entro domani, 31 maggio, dovrà essere trovato l'accordo con il fondo acquirente Greybull McLaren sul versamento di 10 milioni, anche perché alcune divergenze tra le parti pare siano state risolte.

Per le organizzazioni sindacali, la Regione Toscana e il Comune la metà di giugno è considerata spartiacque decisivo. «Oltre quella data - commentano i sindacati - non si può andare per il versamento dei 10 milioni di euro, necessari per far ripartire in sicurezza lo stabilimento, pagare i fornitori e riprendere a pieno ritmo la produzione. Se ci fosse uno slittamento il timore è che le macchine della fabbrica si fermino e questo è un rischio che non si può correre».

L'oggetto del contendere tra l'attuale azionista e il soggetto investitore è legato alle condizioni e alle garanzie legate al versamento dei soldi. Ma sembra che le parti si siano comunque avvicinate e che Greybull McLaren abbia presentato condizioni migliori di quelle già predisposte. «Non tollereremo alcun colpo di testa e non accetteremo più ritardi - ha detto Alessandro Tracchi, segretario provinciale di Cgil - È passato molto tempo, troppo. E adesso è arrivato il momento di decidere. Lo chiedono soprattutto 280 lavoratori».