Letizia Girolami uccisa dall’ex genero, la confessione nella notte

Arezzo, 7 ottobre 2024 – Il giallo è stato risolto nel volgere di una notte. Poche ore da quando, nella giornata di domenica, è stato trovato il corpo senza vita della psicoterapeuta Letizia Girolami, 72 anni, ferita a morte con un colpo in testa, a quando è scattato il fermo per omicidio volontario nei confronti di Irfan Ranamuhaned, 37 anni, ex genero.

Irfan Ranamuhaned ha confessato il delitto

L’uomo, pakistano, risulta domiciliato nello stesso casolare dove la vittima viveva con il marito canadese, poeta e pittore. Al culmine di una lite il 37enne ha colpito la Girolami con un bastone, un colpo sferrato frontalmente sulla testa della donna.

Che fosse un omicidio era parso chiaro subito ai carabinieri intervenuti sul posto; l’allarme era stato dato proprio dalla figlia, in vacanza in Spagna, che a sua volta era stata allertata dal padre, preoccupato perché la Girolami non era tornata per cena. Era a pochi passi da casa, in quella che di solito è una campagna tranquilla, un buen retiro. Invece stavolta questa zona, tra Foiano e Pozzo della Chiana, è diventata teatro di un orrendo delitto.

Letizia Girolami

Il 37enne, incensurato, ha confessato il delitto durante la notte scorsa agli investigatori del'Arma e al procuratore Gianfederica Dito e al sostituto procuratore Angela Masiello, ma non avrebbe fornito altri elementi circa il movente. L'arma del delitto non è stata ancora ritrovata. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. "Sono in corso ulteriori indagini al fine di delineare compiutamente fatti e circostanze che hanno caratterizzato l'evento omicidiario", ha fatto sapere la procura con un comunicato.

L’uomo, difeso dall'avvocato Fiorella Bennati, sabato 5 ottobre sarebbe uscito di casa dicendo di andare a Prato in cerca di un lavoro. Ieri sera, domenica, è stato contattato dai carabinieri che lo hanno sentito. Le indagini, condotte dal pm Laura Masiello hanno portato al fermo nel giro di poche ore. Nelle ricostruzioni è stato stabilito che Letizia Girolami era scomparsa da sabato pomeriggio dopo essere andata nella sua proprietà dove coltivava iris e stava realizzando alcuni laghetti.