Trovata morta in un campo con una ferita alla testa, mistero a Foiano della Chiana. Incidente o omicidio?

Foiano della Chiana (Arezzo), 6 ottobre 2024 – Giallo in provincia di Arezzo, tra Foiano e Pozzo della Chiana: una donna di 72 anni, Letizia Giordani, psicoterapeuta originaria di Roma, è stata trovata morta in un campo vicino alla sua abitazione, dopo che di lei si erano perse le tracce nel pomeriggio di sabato. Il marito, suo coetaneo, si è allarmato non vedendola rientrare e ha chiesto telefonicamente aiuto alla figlia, che si trova all’estero. E’ stata la figlia ad allertare i carabinieri.

Le ricerche si sono purtroppo concluse la scorsa notte, quando i soccorritori hanno trovato la donna senza vita in un campo nella loro proprietà (siamo in una zona di campagna). Il corpo era vestito, con una ferita alla testa. Al momento non viene esclusa nessuna pista e si indaga per capire se si sia trattato di un incidente o se ci siano altre persone coinvolte: c’è il sospetto che si possa trattare di un omicidio. La Procura ha aperto un fascicolo, indagano i carabinieri: nelle prossime ore dovrebbe essere eseguita l’autopsia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO