Donna trovata morta a Foiano, è omicidio. Fermato nella notte l’ex fidanzato della figlia

Foiano della Chiana (Arezzo), 7 ottobre 2024 – Svolta nelle indagini sulla morte di Letizia Girolami, la psicoterapeuta trovata morta in un campo a Foiano della Chiana con una vistosa ferita alla testa. Nella notte i carabinieri hanno fermato l’ex fidanzato della figlia, sospettato di essere l’autore del delitto. La donna è stata rinvenuta con una vistosa ferita alla testa che gli investigatori attribuirebbero ad un oggetto contundente.

La donna, psicoterapeuta e psicologa spirituale, risiedeva da trent'anni in un casolare con il marito coetaneo, un pittore di origine canadese, mentre la figlia si trova attualmente all’estero, in Spagna. Le indagini sono partite dopo il ritrovamento del cadavere intorno all'una della notte tra sabato e domenica. E’ stato proprio lui, il marito, ad avvertire la figlia del ritrovamento del corpo, la quale ha poi avvisato i militari.

Il corpo è stato rinvenuto vicino ad una zona in cui la coppia possiede un annesso agricolo con degli animali. Il marito si è allarmato quando ha visto che la donna non rientrava in casa. Vicino al corpo di Letizia Girolami non sono stati trovati oggetti contundenti, ma la ferita che aveva non è apparsa fin da subito compatibile con una caduta. La donna, originaria di Roma, faceva la spola con Foiano dove conduceva attività spirituali e culturali all’interno del casolare.

Le indagini, coordinate dal pm Laura Masiello, sono andate avanti spedite. I carabinieri hanno ascoltato il marito e nella notte hanno fermato l’ex della figlia. Letizia Girolami era conosciuta per la sua professione, donna definita solare e aperta da tutti, era tornata a Foiano per vivere nel casolare del padre. Sarà un'autopsia a chiarire le cause della morte, mentre ieri sera è arrivata Foiano della Chiana, nella caserma dei carabinieri, la procuratrice capo di Arezzo Gian Federica Dito per seguire personalmente da vicino le indagini.

L’ex fidanzato della figlia, principale indiziato del delitto, è attualmente in carcere. Ancora non si conosce il movente, ma secondo gli inquirenti sarebbe stato lui a colpire a morte Letizia Girolami.