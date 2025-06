Intervento di recupero alla scuola elementare di Ambra

Arezzo, 30 giugno 2025 – Il Comune di Bucine continua ad investire nella manutenzione straordinaria e nella messa in sicurezza del proprio patrimonio edilizio e infrastrutturale. Tra gli edifici oggetto di particolare attenzione c'è l'ex scuola elementare di Ambra. Fino a poco tempo fa, il piano terra ospitava la sede della Misericordia e uno spazio dedicato alle famiglie, mentre al primo piano è conservata una preziosa raccolta di reperti etruschi, in parte già restaurati. Gli interventi di recupero sono già iniziati con la messa in sicurezza del tetto e il rifacimento della facciata. L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di valorizzare questo patrimonio storico e culturale attraverso la creazione di un'esposizione permanente, che, pur non configurandosi come un museo vero e proprio, diventerebbe un importante punto di riferimento per la comunità e per il territorio. Parallelamente, il Comune sta valutando la possibilità di attivare una scuola di restauro specializzato, con particolare attenzione al recupero di reperti etruschi. Un'iniziativa che potrebbe rappresentare un nuovo polo di formazione e cultura per la Valdambra.