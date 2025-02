"Esotika Pet Show": due giorni con gli animali ad Arezzo Fiere

La nuova edizione del Salone Nazionale degli Animali Esotici e da Compagnia farà tornare ad Arezzo Fiere e Congressi tantissimi appassionati oggi e domani. Arriva "Esotika Pet Show": molto più di una semplice esposizione di animali esotici, ma una vera e propria esplosione di sorprese e intrattenimento. Attualmente quasi la metà delle famiglie italiane condivide la propria vita con un animale domestico. "Esotika Pet Show" è allora un evento da non perdere per tutti gli appassionati che vogliono immergersi nel mondo degli animali da compagnia e conoscere i migliori approcci per avvicinarsi a queste creature e creare un legame speciale con loro.

Ad esperti e amanti degli animali domestici quindi, durante questo prossimo fine settimana, Arezzo Fiere e Congressi offrirà una preziosa occasione per scoprire da vicino molto animali da compagnia e apprendere il modo migliore per prendersi cura di loro. Il programma è ricco di attività, con le ultime novità del settore, gli accessori all’avanguardia, gli alimenti di altissima qualità, i complementi d’arredo e tutto ciò che serve per gestire con amore e attenzione gli amici a quattro zampe.

Esotika mira a contribuire alla promozione di una cultura del rispetto per gli animali domestici e non, grazie a delle aree educative che includono una ‘fattoria didattica’ e la presenza di alcuni dei principali esperti in Acquariofilia, Erpetologia, Entomologia, Ornitologia, e molto altro. Saranno presentate numerose esposizioni nella Fiera, spaziando dalla celebre mostra canina al Disc Dog, all’obbedienza ed altre discipline. Ogni giorno quindi i visitatori potranno immergersi nel meraviglioso mondo dell’acquariologia, del terrascaping e dell’aquascaping.

Ovviamente chi fosse alla ricerca di un nuovo amico peloso avrà la possibilità di portarne uno a casa. I presenti troveranno vasche di carpe koi, laghetti e giardino giapponese, il salone nazionale animali esotici, rettili, anfibi, pesci, tartarughe, pappagalli, piccoli mammiferi.