Effetto serra, il pianeta ha la febbre. Ma salvarlo non è impossibile

Il riscaldamento globale, vale a dire l’innalzamento delle temperature, è un grande rischio ambientale a cui l’uomo è esposto, ne sentiamo parlare continuamente. La Terra, per cause naturali, ha sempre attraversato ere climatiche differenti, tuttavia, i dati prodotti da migliaia di scienziati, analizzati e sistematizzati dall’ IPCC-Gruppo intergovernativo del cambiamento climatico, concordano nel dichiarare che il global warming a cui stiamo assistendo, sia attribuibile all’uomo e alle sue attività. Il clima sta mutando in modo preoccupante.

Gli studiosi associano la responsabilità prevalentemente all’ aumento dei livelli di gas serra nell’atmosfera. Dall’avvento delle industrie le emissioni dei gas che influenzano il clima sono notevolmente aumentate, provocando sensibili effetti sulla superficie terrestre. L’effetto serra antropico, pertanto, si è aggiunto all’effetto serra naturale che, sebbene spesso dipinto come un nemico, in realtà è fondamentale per la vita sulla Terra. Grazie ai gas serra, la temperatura media del pianeta si mantiene a circa 15°C, un valore ben lontano dai -19°C che avremmo senza questo fenomeno, condizione termica incompatibile con la sopravvivenza di diversi ecosistemi.

L’attività umana sta intensificando sempre più l’effetto serra, causando un incremento esponenziale della CO2 detta comunemente anidride carbonica, un gas incolore e inodore, componente naturale dell’aria, che svolge un ruolo importante nella fotosintesi, processo attraverso il quale le piante convertono la CO2 in ossigeno.

Allo stesso tempo, però, l’anidride carbonica è un gas serra che contribuisce al surriscaldamento globale e ai cambiamenti climatici insieme con altri gas climalteranti nell’atmosfera. Ciò significa che un fenomeno come l’effetto serra naturale, che ha permesso la vita sulla Terra per miliardi di anni, si è trasformato oggi in qualcosa di potenzialmente pericoloso con rilevanti conseguenze sia per la natura che per l’uomo.

Aumentando la concentrazione di gas serra, aumenta anche la temperatura superficiale globale che, rispetto all’età preindustriale, ha subito un incremento in media di 1.1° C: sembra che il nostro Pianeta Terra abbia la "febbre".

L’attenzione va concentrata su come ridurre le emissioni di CO2 e adattare le nostre infrastrutture e stili di vita alle conseguenze del riscaldamento globale.

Se vogliamo che il Pianeta abbia un futuro, dobbiamo alzare la soglia di rispetto per l’ambiente e spingere verso un’innovazione sostenibile.