Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Furto DiorCubo nero, il casoInchiesta a PratoTragedia in A1Il Chiosco chiudeTerremoto
Acquista il giornale
CronacaDue giorni per scoprire l’equitazione
31 ago 2025
REDAZIONE AREZZO
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Due giorni per scoprire l’equitazione

Due giorni per scoprire l’equitazione

Domani e martedì il campus di equitazione alla Scuderia Pan.

Domani e martedì il campus di equitazione alla Scuderia Pan.

Domani e martedì il campus di equitazione alla Scuderia Pan.

Per approfondire:

Due giorni per scoprire il mondo del cavallo e della Giostra del Saracino. Domani e martedì 2 settembre torna il campus di equitazione organizzato dalla Scuderia Pan nelle colline di Molinelli, alle porte di Arezzo, dove bambini e ragazzi tra i sette e i tredici anni potranno vivere un’esperienza immersiva tra natura, sport e scoperta delle tradizioni del territorio. L’iniziativa rinnova un appuntamento ormai tradizionale della settimana che anticipa la Giostra, con una proposta animata dal duplice obiettivo di stimolare la passione per i cavalli, di vivere le atmosfere della manifestazione storica cittadina e di offrire un’opportunità di autonomia. La Scuderia Pan ha previsto una formula “full immersion” in cui i giovani partecipanti dormiranno in tenda nel giardino recintato della scuderia di Molinelli, in uno spazio verde, sicuro e attrezzato dove condividere momenti di socialità, collaborazione e divertimento sotto la supervisione costante dello staff coordinato dalle istruttrici Fise Sonia Fardelli e Francesca Giacomoni. Il programma di attività prenderà il via alle 8 del 1 settembre e proseguirà fino alle 19.30 del 2 settembre, alternando lezioni di equitazione con pony e cavalli ad attività di cura e accudimento degli stessi animali.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BambiniEsercizio fisico