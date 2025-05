Due giorni di lavori: chiude l’uscita dell’A1

Chiusura dell’uscita autostradale A1 a Monte San Savino in direzione Roma. Due i giorni interessati: oggi e domani. La chiusura è in programma dalle 22 alle 6 di mattina. Come spiega in una nota la società Autostrade per l’Italia l’intervento sull’arteria A1 Milano-Napoli è reso necessario per "consentire lavori di pavimentazione. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Valdichiana Bettolle".

Altri lavori sono previsti anche nei prossimi giorni. Sempre per "consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di venerdì 30 alle 6 di sabato 31 maggio, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Roma – e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia di utilizzare in entrata verso Bologna l’uscita di Monte San Savino. In entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Roma si consiglia l’uscita di Chiusi Chianciano Terme.

Questi interventi si inseriscono in un più ampio programma di manutenzione e ammodernamento dell’infrastruttura autostradale nella zona della Valdichiana. Negli ultimi anni, infatti, sono stati numerosi i lavori che hanno interessato le stazioni di Monte San Savino e Valdichiana, con chiusure temporanee per consentire attività di pavimentazione, ispezione e manutenzione di ponti e cavalcavia, nonché aggiornamenti degli impianti di illuminazione.

A marzo la stazione di Monte San Savino è stata chiusa per una notte per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia. In quell’occasione, i lavori sul viadotto Borro Campora, situato tra Valdarno e Arezzo, hanno subito modifiche al cronoprogramma a causa del maltempo, con interventi rimandati e rimodulati nei fine settimana successivi.