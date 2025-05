Due generazioni a confronto. Forchetta d’argento a nonna Natalina. Premio dall’influencer dei gioielli

di Fabrizio Paladino

Laura Inghirami, influencer dei gioielli e disegnatrice della spilla dei Primi dei Primi, dona la speciale forchetta d’argento alla stella dei social nonna Natalina (nella foto) "per aver saputo coniugare la tradizione con la tecnologia". Due generazioni a confronto, insomma: Laura è tra le più influenti nel panorama internazionale del gioiello e la novantenne è diventata da tempo ormai la star indiscussa delle ricette.. "Il gioiello che ho ideato – dice Laura Inghirami – unisce due simboli legati alla cultura toscana: la forchetta, che ha una storia millenaria e che è arrivata in tutto il mondo grazie a Caterina dei Medici e la tagliatella (quindi la pasta fatta in casa), che da sempre ha il potere di riunire la famiglia intorno alla tavola. La forchetta con la tagliatella avvolta diventa la spilla come premio a Primi dei Primi e nonna Natalina è una eccellenza della nostra città. Sono felicissima di avere consegnato questo riconoscimento a fianco del sindaco Fabrizio Innocenti".

Bella e significativa la dedica, come carico di significato questo incontro fra la generazione più giovane e quella più anziana in nome della pasta. "Alla fine, credo che il valore si crei quando avviene proprio questo incontro fra generazioni diverse, che però hanno tutte un grande attaccamento verso la città e il territorio" ha concluso Inghirami.

"Ricevere il premio Primi dei Primi è stato per me un momento di grandissima emozione – dice nonna Natalina, da sempre accompagnata dal nipote Luca – un riconoscimento che va ben oltre il valore simbolico. È il segno che la passione, la dedizione e l’amore per ciò che si fa, alla fine, parlano da soli e arrivano al cuore delle persone. Questo premio è ancora più speciale perché porta con sé la bellezza e l’eleganza del design firmato da una donna straordinaria: Laura Inghirami".

Questo riconoscimento è arrivato in un momento molto speciale per l’anziana biturgense: proprio il 29 aprile è uscito il suo primo libro, "La cucina delle cose buone", edito da Mondadori Electa. "Un sogno che si realizza, un progetto nato da mesi di lavoro, di storie, di ricette e di emozioni condivise. E la cosa più bella è che sta già ricevendo un’accoglienza calorosa anche a livello internazionale un risultato che mi riempie di gioia e di gratitudine". E stamani alle ore 11,30 in piazza Torre di Berta a ci sarà la prima presentazione ufficiale del volume.