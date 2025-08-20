Dai "mitici" Righeira a Jo Squillo. Gli anni ’80 accendono la festa

Gli anni Ottanta risuoneranno sul palco della Festa di Santa Lucia a Cesa. L’evento che ogni anno chiude con un grande concerto, presenta per l’edizione 2025 cinque artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella musica degli anni ’80: Righeira, Gazebo, Jo Squillo, Alberto Camerini e Gianni Drudi. Il cartellone della rassegna che si svolge annualmente nel centro della Valdichiana, si prepara così ad una serata da non perdere il prossimo 31 agosto quando sarà in programma un appuntamento di quelli che faranno fare un tuffo nel passato. La notte di musica presentata da Superpepi e Irene Grillo, vedrà tutti insieme con i loro cavalli di battaglia, artisti che hanno proposto tormentoni e brani celebri, da L’Estate sta Finendo a No Tengo Dinero, da I Like Chopin a Lunatic, da I Love Muchacha a Siamo Donne, da Rock’n’roll robot e Tanz Bambolina, da Fiky Fiky al Ballo del Pinguino.

La Festa di Santa Lucia è in programma da mercoledì 27 agosto a martedì 2 settembre tra intrattenimento, sport, luna park, gastronomia e la proposta del commercio ambulante. Conclusione oltre che in musica, anche con i tradizionali fuochi d’artificio, uno spettacolo pirotecnico che si rinnova ogni anno nel cielo della Valdichiana. Tra i concerti da segnalare oltre a quello del 31 agosto, anche la serata di venerdì 29 agosto alle 21.30 quando ci saranno Paradise la Coldplay tribute band live, sabato 30 agosto alle ore 21.45 Gianmarco Carroccia presenta "Emozioni, viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol", il 2 settembre alle 21.30 Max Mania – 883 tribute band. Prima, il 31 agosto, la grande notte della musica anni ’80.

A.B.