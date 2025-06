Paura a Castiglion Fiorentino, cornicione si stacca da un edificio

Castiglion Fiorentino (Arezzo), 2 giugno 2025 – Paura a Castiglion Fiorentino. Un cornicione si è improvvisamente staccato dalla facciata di un’abitazione in viale Mazzini, zona residenziale del paese, finendo su un’auto parcheggiata proprio sotto il condominio. È successo nella serata di lunedì 2 giugno.

Una macchina è stata colpita da alcuni detriti ed è rimasta gravemente danneggiata in una fiancata laterale.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’episodio ha generato paura tra i residenti e i passanti. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti del caso.

Nel giro di pochi minuti, numerose persone si sono radunate nei pressi del palazzo, richiamate dal forte rumore del crollo e dalla presenza dei mezzi di soccorso. Le operazioni di messa in sicurezza sono durate per molto tempo, ma non è stato ritenuto necessario evacuare l’edificio: secondo quanto riferito dalle autorità, non ci sono elementi che facciano temere ulteriori cedimenti.

La zona interessata è stata transennata per precauzione e rimarrà sotto osservazione fino al completamento delle verifiche tecniche.