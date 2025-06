Lite in casa tra marito e moglie. Caribiniera interviene, ferita a morsi

Una lite furibonda tra un uomo e una donna, probabilmente acuita dai fumi dell’alcol che avevano delineato la serata, è degenerata nella notte tra l’1 e il 2 giugno in un appartamento di Ponticino, nel comune di Laterina Pergine Valdarno.

I due, entrambi cinquantenni, stavano litigando animatamente quando sono intervenuti i carabinieri del Valdarno, allertati dai vicini.

Alla vista dei militari, la situazione è esplosa: l’uomo pretendeva che la donna lasciasse l’abitazione, lei si rifiutava.

I carabinieri li hanno separati, ma la tensione non si è placata.

La donna ha scagliato un vaso di vetro verso i militari, mentre lui ha tentato di afferrare una mazza, venendo bloccato in tempo dagli operatori, che hanno dovuto chiedere rinforzi.

Quando la donna è stata accompagnata fuori dalla camera da letto, alla vista dell’uomo la lite si è riaccesa con violenza.

Lei gli si è avventata contro afferrandolo per i capelli.

Nella concitazione dell’intervento, una carabiniera è stata graffiata e poi morsa a un dito dalla cinquantenne, riportando ferite tali da richiedere cure al pronto soccorso di Montevarchi, dove è stata medicata con una prognosi di sette giorni.

Anche la donna è stata accompagnata in ospedale per essere sottoposta a controlli, prima di essere arrestata per resistenza a pubblico ufficiale.

È comparsa in tribunale la mattina successiva per il rito direttissimo e per la convalida di arresto.

Non si tratta di un caso isolato. Solo poche settimane fa, l’8 aprile, un altro episodio simile si era verificato a Camucia di Cortona: un uomo alla guida della propria auto, nonostante la patente fosse stata ritirata, è stato fermato dai carabinieri.

Era ubriaco e, una volta sceso dall’auto, ha aggredito i militari venendo arrestato per violenza e resistenza.