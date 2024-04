25 Aprile, Mattarella a Civitella della Chiana: l’omaggio alle vittime della strage nazifascista

Civitella della Chiana (Arezzo), 25 aprile 2024 – Giornata storica per Civitella in Val di Chiana. Nell’anno in cui ricorrono gli 80 anni dall’eccidio nazifascista del 29 giugno del 1944, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha infatti scelto il piccolo borgo della Valdichiana per celebrare qui la festa della Liberazione, il 25 aprile. Una giornata che per il Capo dello Stato si è aperta alle 9 con la deposizione della corona al Milite Ignoto quindi, al termine, il viaggio in elicottero fino allo stadio comunale di Civitella.

07:36 Il coro dei bambini Il Capo dello stato, accolto dal coro dei bambini dell'istituto comprensivo di Civitella che intonerà l'inno nazionale, si recherà nella Sala della memoria, quindi nella chiesa di Santa Maria Assunta per un momento di raccoglimento e sul luogo dell'eccidio, infine raggiungerà la tensostruttura. Tra gli ospiti ci sono anche superstiti ed eredi delle vittime della strage. 07:36 80 anni fa la strage A Civitella tutto parla dell'eccidio nazifascista del 29 giugno del 1944 quando tra questo borgo, Cornia e San Pancrazio furono uccise 244 persone. La piazza del piccolo abitato, a una ventina di chilometri da Arezzo, è intitolata a don Alcide Lazzeri, prima vittima della divisione "Hermann Göring" in ritirata in questo angolo di Toscana, che si sacrificò nel tentativo di salvare il popolo. Ma la strage avvenne lo stesso. Nella piazza, in gruppi di cinque, gli uomini del paese furono uccisi con un colpo alla nuca, prima che l'abitato venisse dato alle fiamme. Proprio in questa piazza è stata allestita una tensostruttura dove si svolgerà la cerimonia. 07:25 Omaggio alle 244 vittme Un appuntamento per il quale il sindaco Andrea Tavarnesi da tempo lavorava per rendere possibile e soprattutto onorare la memoria delle oltre 244 vittime di Civitella, San Pancrazio, Cornia, e altri piccoli centri abitati della zona