Chiude la strada 540 in Valdambra. Il piano per la sicurezza da giugno

È necessario mettere in sicurezza la strada provinciale della Valdambra, la 540, e il prossimo mese di giugno un tratto sarà chiuso al traffico per 20 giorni per consentire una serie di interventi. Lo ha annunciato in queste ore il sindaco di Bucine Paolo Nannini. La 540 è una delle arterie strategiche non solo della vallata, ma dell’intera provincia di Arezzo, anche perché consente di collegare il Valdarno a Siena e, soprattutto alla costa maremmana, presa d’assalto da migliaia di vacanzieri.

Ma è una strada pericolosa, perché in alcuni tratti invita alla velocità e in questi anni non sono mancati incidenti anche gravi, alcuni purtroppo mortali. Non è però l’unica arteria critica da questo punto di vista. Ce ne sono anche altre nel territorio comunale di Bucine e il sindaco ha annunciato una serie di lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti, alcuni dei quali saranno a carico della Provincia di Arezzo. Per altri sarà invece necessario l’intervento dell’ente comunale.

E proprio sulla SP 540 è previsto, l’estate prossima, un intervento importante che renderà off limits il traffico per tre settimane. La provinciale ha origine a Levane. Prosegue poi in direzione sud toccando le località di Bucine, Capannole e la stessa Ambra. Dopo aver superato il borgo di Pietraviva, si entra nel territorio senese e alla Colonna del Grillo ci si immette sulla Due Mari o in direzione Perugia o in direzione Siena.

Dal 2001 la gestione dell’arteria è passata dall’Anas alla Regione Toscana, che ha poi provveduto a trasferire l’infrastruttura al demanio delle Province di Arezzo e Siena, per le tratte competenti. "Ma anche le altre due strade provinciali, quella di Badia Agnano e quella di Mercatale, in questi anni, hanno vissuto situazioni decisamente critiche - ha spiegato Nannini - quindi stiamo pensando, con le nostre forze, di posizionare degli attraversamenti pedonali, di illuminarli e di realizzare strisce orizzontali. È il caso ad esempio del tratto che costeggia la stazione di servizio di Badia Agnano.

La Provincia di Arezzo, invece ha già lavorato sul ponte del Mulino di Bucine e poi, naturalmente, si concentrerà sulla 540 della Valdambra. C’è poi il tema degli autovelox. "Purtroppo ad oggi c’è difficoltà nel collocarli - ha aggiunto il sindaco di Bucine - speriamo con il cambiamento della normativa di poter agire".