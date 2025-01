Castiglioni, il turismo vola al +6,5%. La Ronda è il traino con 1200 arrivi. Milighetti: "Cresce la bassa stagione"

di Laura Lucente CASTIGLION FIORENTINO

I numeri del turismo sorridono a Castiglion Fiorentino. Il dato parziale del 2025 appena ufficializzato dalla città del Cassero parla di 148 mila pernottamenti nell’anno appena trascorso. Numeri che, se confrontati con il trend nazionale, segnano un aumento delle presenze del 6,5% con un incremento doppio rispetto ai risultati italiani. I dati a cui fa riferimento l’assessorato al turismo guidato dall’assessore e vicesindaco Devis Milighetti parlano a livello nazionale di un incremento del +2,2%, con oltre 46,8 milioni di pernottamenti e oltre 15,1 milioni di arrivi, al netto del movimento registrato presso le locazioni turistiche. I pernottamenti degli stranieri sono stimati in oltre 26,6 milioni e oltre 20,2 milioni le presenze italiane. Viva la soddisfazione degli amministratori del territorio. "I dati turistici sono estremamente positivi continuando quel trend di crescita che già negli scorsi anni si era manifestato", conferma proprio l’assessore Milighetti. "Particolarmente positiva la crescita nei trimestri lontani dall’alta stagione, segnale di una destagionalizzazione legata anche al turismo sportivo e all’area aperta del nostro territorio che ci ha consentito nel 2024 di raggiungere un + 10,4% nel periodo primaverile".

Tra gli ultimi successi in termini di pubblico e di presenze, proprio la recente gara sportiva della Ronda Ghibellina, che ha portato a Castiglion fiorentino lo scorso fine settimana oltre 1200 partenti provenienti da 21 paesi rappresentanti i 6 continenti del mondo. L’amministrazione castiglionese guarda con interesse al percorso intrapreso sia con l’ambito Valdichiana, sia con il nuovo accordo Rinascimento in Valdichiana e Valtiberina, nato dal protocollo firmato con i comuni di Citerna, Monterchi e Sansepolcro per promuovere un itinerario di poco più di 40 km nel segno di artisti quali Bartolomeo della Gatta, Piero della Francesca, Donatello e altri grandi maestri hanno lasciato opere capitali nel territorio tra la Valdichiana e la Valtiberina. "I risultati garantiranno proprio di proseguire in questo percorso di interesse verso la nostra città in tutti i periodi dell’anno", conferma ancora Milighetti. "L’offerta che le 260 strutture del nostro territorio sono in grado di offrire ai turisti, oltre al marchio di qualità sia di Bandiera Arancione che di Città dell’Olio, consentono di garantire al visitatore il massimo della tutela e accoglienza salvaguardando al contempo il territorio e la cultura locale" conclude Milighetti.