Casa della Salute. L’Asl la gestisce direttamente

La Asl Toscana Sud Est riorganizza i servizi sanitari nel centro storico di Cortona con l’obiettivo di semplificare l’accesso alle prestazioni. Dopo anni di gestione affidata alla Misericordia, l’Azienda ha assunto direttamente gli sportelli della Casa della Salute, integrando sportelli fisici, canali digitali e servizi telefonici. Da lunedì i medici di base e i loro assistenti potranno effettuare prenotazioni quotidiane dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, riducendo tempi e passaggi per i pazienti.

Alla Casa della Salute sarà attivo anche uno sportello CUP, gestito dal Consorzio CNS, il martedì e giovedì pomeriggio, dove sarà possibile prenotare o spostare appuntamenti, stampare referti, pagare ticket, cambiare medico, registrare esenzioni, attivare la tessera sanitaria e richiedere voucher per il trasporto in situazioni di fragilità. Il servizio sarà progressivamente ampliato fino a diventare polifunzionale. Da novembre sarà inoltre operativo il portale regionale zerocode.sanita.toscana.it per le analisi di laboratorio.

Restano attivi i canali già disponibili: call center aziendale, app Toscana Salute, Fascicolo sanitario elettronico e i portali prenota.sanita.toscana.it e zerocode.sanita.toscana.it. Con il supporto del Comune e della Misericordia è attivo anche un Punto Digitale Facile, promosso dalla Regione Toscana, che aiuta i cittadini meno esperti ad accedere ai servizi online.

"Con questa riorganizzazione mettiamo a disposizione un sistema più semplice e integrato – spiega Alessandro Militello, responsabile CUP Asl Tse – l’obiettivo è ridurre tempi e passaggi inutili". "Il centro storico si arricchisce di nuovi servizi che rafforzano la presenza dell’Azienda sul territorio – aggiunge Roberto Francini(nella foto), direttore Zona Distretto Valdichiana – vogliamo garantire a tutti un accesso agevole alle prestazioni".