Vigilia Arezzo, le scelte di Bucchi. In tre per due posti a centrocampo

Un’altra vigilia per l’Arezzo. Domani al Comunale arriva il Carpi e la sfida agli emiliani completa il mini ciclo di tre partite in otto giorni che chiude il mese di settembre. Al termine del quale si potrà tracciare un primo bilancio. Intanto c’è da concludere bene la settimana dopo la rimonta da urlo e batticuore sull’Amiata. Per farlo Bucchi è pronto ad affidarsi all’undici che offre le maggiori garanzie. Il turnover operato contro la Pianese non ha fornito risposte particolarmente confortanti sopratutto da parte di quei giocatori che erano al debutto da titolari. Arena, Meli e Varela non sono riusciti a sfruttare l’occasione offerta dal tecnico.

Non è un caso che Bucchi li abbia tolti dalla contesa dopo nemmeno un’ora. Nel post partita l’allenatore non ha parlato di bocciatura, ma di condizione fisica non avendo i 90 minuti. Di certo c’è che domani vedremo un Arezzo diverso.

Discorso a parte per la porta dove Trombini non ha demeritato, ma il ballottaggio con Venturi rimane aperto e l’ex Gubbio appare favorito per riprendersi un posto tra i pali. Al centro della difesa sicuro il rientro di Gilli che dovrebbe fare coppia con Chiosa. Il difensore non è ancora sui suoi livelli di rendimento, ma la sua esperienza può tornare utile in questo momento.

A destra potrebbe rivedersi Renzi ormai recuperato dall’infortunio muscolare. A centrocampo spazio a Mawuli, fresco di rinnovo biennale, dopo le due panchine consecutive. La forza fisica del ghanese è ingrediente imprescindibile per dare equilibrio.

Le altre due maglie se le contendono Iaccarino, Guccione e Chierico. Quest’ultimo le ha giocate tutte dall’inizio e non è escluso che possa tirare il fiato. Nel tridente sicuri sia Pattarello che Tavernelli (al rientro dopo l’inziale panchina a Piancastagnaio), mentre al centro dell’attacco probabile che si riveda Ravasio, in questa fase più brillante di Cianci.

Nel frattempo arrivano buone notizie per Nello Cutolo dalla giustizia sportiva. E’ stata, infatti, ridotta l’inibizione comminata al direttore sportivo amaranto, fino al 30 settembre, dopo l’espulsione rimediata nella gara contro la Vis Pesaro dello scorso 17 settembre.

È stato accolto il reclamo presentato dall’Arezzo alla Corte Sportiva d’Appello. Cutolo potrà, dunque tornare a seguire la partita in panchina già domani contro il Carpi.