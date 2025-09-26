Tegoleto e Stia, le ex di Sarri avanti in Coppa

Gol, emozioni e sorprese. Ecco cosa ha saputo regalare il mercoledì della Coppa Toscana di Prima categoria. Guardando in casa delle aretine fa festa l’Atletico Levane Leona. I biancoverdi del valdarno vincono sul proprio terreno di gioco grazie alla rete di Dario Galanti. Successo di misura ai danni dell’Arezzo Football Academy che saluta quindi la competizione, mentre l’Atletico Levane con questo risultato chiude il trinagolare (dove era presente anche la Chiantigiana) passando a punteggio pieno. Avanti anche due ex squadre di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio. Fa festa anche il Tegoleto di Marco Bernacchia (nella foto) che tra campionato e Coppa sta viaggiando a velocità sostenuta. A decidere la vittoria dei biancorossi in casa del Capolona Quarata è stata la rete di Elia Poggesi (0-1). Il Tegoleto fa suo il girone dove era inserito anche il Lucignano. Nel triangolare tra Stia, Subbiano e Bibbiena festeggiano i primi. La formazione viola conquista il derby contro il Bibbiena per 2-1 nell’ultima giornata di questa prima fase grazie alle reti di Danesi e Agostini. Esce di scena dalla Coppa Toscana invece l’Ambra. Gennari e Lamarca sentenziano la vittoria del Pianella ai danni dei valdambrini che escono quindi di scena dalla competizione, come la Castelnuovese. Completato il quadro di questo primo turno la Coppa tornerà in scena il prossimo 22 ottobre con i sedicesimi di finale. Lo Stia sarà abbinato per l’occasione all’Atletico Levane Leona mentre il Pianella andrà a scontrarsi con il Tegoleto.