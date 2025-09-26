Fine settimana ai gazebo. Arrivano Schlein e Lupi

AREZZO

Da Arezzo a Bibbiena, passando per Poppi: il fine settimana porta in città e in vallata alcuni dei leader nazionali dei partiti, chiamati a sostenere i candidati alle regionali del 12 e 13 ottobre.

Si comincia oggi con Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia che nel tardo pomeriggio sarà a Bibbiena, al gazebo allestito davanti al Centro Commerciale Casentino, per incontrare cittadini e militanti, mentre la sera parteciperà alla cena elettorale al ristorante La Torricella di Poppi insieme ai candidati provinciali. Per Donzelli si tratta di un ritorno ravvicinato: poche settimane fa era stato protagonista ad Arezzo, alle Logge Vasari, di un’iniziativa di presentazione dei candidati del partito.

Domani sarà invece il turno del Partito Democratico. Alle 18 in piazza Sant’Agostino parlerà la segretaria nazionale Elly Schlein, affiancata dal presidente della Regione Eugenio Giani, dal segretario toscano Emiliano Fossi e dalla capolista Barbara Croci. L’ultima volta di Schlein in città era stata lo scorso dicembre, quando aveva partecipato alla campagna di ascolto dei pendolari lanciata dal Pd regionale: quel giorno aveva viaggiato sul treno Chiusi–Arezzo per raccogliere testimonianze dirette sulle difficoltà del trasporto pubblico locale, un tema che aveva definito cruciale per la qualità della vita.

Arriviamo così a una domenica animata da più iniziative. Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, alle 16 interverrà alla Borsa Merci insieme al responsabile nazionale organizzativo Alessandro Colucci. Anche lui non è un volto nuovo: a luglio aveva partecipato alla festa delle Acli di Ponticino. Sempre domenica, alle 16.30, il Teatro Virginian ospiterà poi la scrittrice Teresa Cinque con il suo libro "Autobiografia clitoridea", in dialogo con i candidati regionali di Alleanza Verdi Sinistra, Dory D’Anzeo e Francesco Romizi.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati e pensati dai giovani. Sabato mattina, alle 10.30, Forza Italia Giovani presenterà il nuovo coordinamento provinciale con l’incontro Arezzo Giovane: Idee, Social, Benessere, all’Hotel Minerva. Un’occasione per affrontare il tema dell’impatto dei social sulla salute mentale, con la partecipazione di psicologi, dirigenti giovanili e candidati alle regionali come Lucia Chierici e Bernardo Mennini.

Infine, venerdì mattina, sarà Coldiretti Arezzo a convocare candidati e istituzioni per presentare il documento programmatico del mondo agricolo provinciale. L’appuntamento è dalle 10 alle 12 alla Borsa Merci.

Un’agenda fitta che conferma Arezzo come tappa centrale di questa campagna elettorale: piazze, teatri, sale e ristoranti diventano spazi di confronto in un fine settimana che porta nel territorio i leader dei principali schieramenti politici.

S.C.