Show Karate Arezzo. Cinque medaglie

Cinque medaglie internazionali hanno aperto la nuova stagione dell Accademia Karate Arezzo. Tredici atleti della società aretina guidata dal maestro Enzo Bertocci sono stati convocati nella rappresentativa toscana per partecipare all’Open di Slovenia 2025 a Kranj dove, a confronto con ottocento coetanei di tutta Europa, sono riusciti a conquistare due ori, due argenti, un bronzo e altri positivi piazzamenti ai piedi del podio.

Questi bei risultati hanno contribuito al prestigioso secondo posto nella classifica generale conseguito dalla squadra della regione Toscana Karate alle spalle dei soli padroni di casa della Slovenia, ma davanti ad altre rappresentative da Croazia, Ungheria, Bosnia Erzegovina, Polonia, Slovacchia e Serbia.

Le emozioni di salire sul gradino più alto del podio sono state vissute da Giorgia Biondini che ha vinto un doppio oro a livello individuale nei -66kg della categoria under 18 e a livello collettivo con la squadra femminile della categoria Cadette, fornendo sul tatami una dimostrazione di tecnica, determinazione e passione. Il medagliere dell’Aka ha registrato anche l’argento di Maria Caneschi nei - 61 kg dell’under 21, l’argento di Tommaso Fratini nei - 70 kg dei Cadetti e il bronzo di Samuele Nicchi nei + 70 kg dei Cadetti.

Ben sette sono stati i quinti posti a un passo dal podio conseguiti da Giulia Marinelli nei + 61 kg dei Cadetti e nei + 66 kg dell’under 18, da Bianca Maria Farini nei - 53 kg dell’under 18, da Viola Mugnai nei + 52 kg dei Cadetti, da Bianca Moretti nei + 52 kg dei Cadetti, da Mariafrancesca De Coro nei - 42 kg dei Cadetti e da Luca Dini nei - 40 kg dell’under 14, infine un settimo posto è stato centrato da Francesca Felicetti nei - 53 kg dell’under 18.

Una prestazione positiva ma sfortunata è stata registrata anche da Giulio Petrini nell’under 21 che, in uno scambio con un avversario, è scivolato con la conseguente sublussazione della spalla sinistra che ha causato una prematura uscita di scena.