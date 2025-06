Cane vaga nella notte in autostrada. Jane viene salvata e ridata al padrone

Una notte di paura e pioggia sull’Autostrada del Sole si è trasformata in una storia a lieto fine grazie alla prontezza della Polizia di Stato di Arezzo. Protagonista, Jane: una cagnolona di grossa taglia, smarrita e terrorizzata, sorpresa a correre in mezzo alla carreggiata, tra i caselli di Valdichiana e Valdarno. Il rischio era altissimo: essere travolta o causare un grave incidente. La segnalazione è arrivata al centro operativo della Polizia Stradale di Firenze, che ha subito allertato una pattuglia della Sottosezione di Battifolle, impegnata nel normale servizio notturno di vigilanza. Nonostante le condizioni meteo avverse, con pioggia battente e visibilità ridotta, gli agenti sono riusciti a localizzare Jane. Con grande sangue freddo, hanno rallentato il traffico agendo come una sorta di "safety car", fino a bloccare completamente la circolazione in sicurezza. Una volta messa al sicuro, la cagnolona, ancora scossa ma incolume, ha cominciato ad affidarsi ai suoi soccorritori. Con pazienza, tono rassicurante e qualche carezza, gli agenti sono riusciti a tranquillizzarla e a farle capire di essere finalmente al sicuro. Stabilita la confidenza, è bastato un rapido sguardo alla medaglietta che portava al collo per risalire al proprietario, che è stato immediatamente contattato e si è precipitato in caserma, col fiato sospeso e il cuore in gola. Il ricongiungimento è avvenuto tra emozione e gratitudine. Jane ha ritrovato la sua famiglia, e il suo proprietario ha potuto riabbracciarla. Un intervento impeccabile, che racconta più di tante parole il significato del motto "Esserci sempre": questa volta, per proteggere una vita a quattro zampe e restituirla al suo affetto più caro.