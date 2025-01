Cambio di look in città. Ecco il team di esperti

Il Comune di San Giovanni si è affidato ad un team di professionisti per rivoluzionare il suo patrimonio artistico e renderlo fruibile in maniera completamente interattiva. L’amministrazione Vadi ha infatti preso contatti con Skylab Studios, uno studio di comunicazione visiva laziale nato nel 1998. Negli ultimi anni, grazie all’innovazione, è diventato uno dei protagonisti del mercato dell’intrattenimento turistico e culturale, con progetti che hanno vinto bandi prestigiosi. Fiore all’occhiello, una segnaletica top. Una soluzione interattiva in grado di fornire informazioni 24 ore su 24, illustrare il patrimonio culturale in più lingue, migliorare la fruibilità di qualsiasi punto d’interesse turistico e di integrarsi perfettamente con la città e il suo contesto urbano e naturalistico. Ad annunciare questo "matrimonio" è stata la stessa azienda. "Anche San Giovanni Valdarno ha scelto le nostre soluzioni innovative – ha spiegato lo studio, che ha sede nel viterbese - Molto presto la segnaletica interattiva di Skylab Studios prenderà posto tra le vie della città, e, insieme a realtà virtuale, qr code e servizi aggiuntivi, permetterà a San Giovanni di fare un grande passo verso il turismo del futuro". Più di 150 comuni italiani hanno scelto questa soluzione interattiva e ogni giorno migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo la usano per scoprire tutti i segreti e le bellezze del patrimonio culturale e artistico italiano. La segnaletica è un vero e proprio info-point aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Inquadrando il codice Qr presente sui pannelli della segnaletica con un qualsiasi dispositivo mobile si potrà accedere ad una grande varietà di contenuti utili che aiuteranno i turisti a conoscere la città e il suo patrimonio culturale e artistico.