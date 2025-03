Bimbi in bici, oggi c’è "Arditina al Prato". E parte l’escurisione Fiab

Tanti appuntamenti con gli amici della bici Fiab di Arezzo per la giornata di oggi. Dalle 9,30 alle 12,30 c’è l’"Arditina al Prato", i bambini potranno testare le bici su un percorso dedicato con istruttori qualificati. E’ possibile portare la propria bici o usarne una fornita, obbligatorio il casco.

Anche quest’anno poi gli amici della bici della Fiab di Arezzo festeggiano la Giornata Mondiale dell’Acqua con una pedalata alla scoperta del nostro territorio. In questa escursione il focus sarà sulla difesa dall’acqua nella Valle del Vingone, torrente che attraversa la piana di Arezzo. A causa dei cambiamenti climatici, la situazione idraulica del Bagnoro (che un tempo ospitava terme famose) è diventata critica. Sosta obbligata alla splendida Pieve di S. Eugenia, una delle chiese più belle della Toscana. Inoltre, si potranno vedere da vicino i lavori che il Genio Civile della Regione Toscana ha realizzato per migliorare la situazione idraulica nelle vicine Valle del Sellina e località la Sella. Una giornata all’insegna della natura, della storia e della scoperta del nostro territorio.

Il programma prevede oggi alle 8,45 il ritrovo Stazione di Arezzo, alle 9 partenza della ciclo escursione e incontri con esperti del Genio Civile e del Consorzio Alto Valdarno 2 con approfondimenti sui problemi idraulici e gli interventi di mitigazione realizzati. Alle 13 rientro alla Stazione. L’escursione è lunga 15 Km in percorso per lo più pianeggiante, con qualche parte in sterro. Qualsiasi tipo di bici è adatto purché efficiente in particolare per i freni. Indispensabile avere la camera d’aria di scorta. La partecipazione è libera e gratuita per i soci Fiab; i non soci contribuiscono alle spese assicurative con 5 euro. Chi lo desidera può associarsi al circolo Fiab Arezzo in occasione della pedalata (info 3334757202).