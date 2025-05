Bimbi dal nido alla biblioteca. Libri e crescita

Piccoli lettori crescono. Grazie ad una collaborazione fattiva tra il nido d’infanzia comunale Raggio di Sole di Cortona, gestito dalla Cooperativa sociale Polis, e la Biblioteca di Cortona e dell’Accademia Etrusca, sono state calendarizzate nel corso di questo anno educativo, delle visite a cadenza mensile. Lo spazio dedicato ai più piccoli della biblioteca ha permesso ai bambini di fare esperienza diretta della lettura e di un luogo nuovo, diverso e dedicato ad un’attività che conoscono bene da scoprire, insieme.

"Queste esperienze – hanno confermato le educatrici - hanno suscitato piacere in bambine e bambini, e stupore nei genitori nel vedere le immagini dei loro figli in biblioteca, attenti ai libri, interessati all’ascolto delle letture, curiosi verso le immagini, arricchiti di parole e di benessere. Il Nido è molto attento ad intendere la lettura come una pratica di condivisione, un’occasione per sollecitare creatività e immaginazione, per sperimentare emozioni e sentimenti; per queste motivazioni la collaborazione con la Biblioteca comunale è apparsa come una ricchezza imprescindibile, elemento aggiuntivo per facilitare l’abitudine e l’attitudine alla lettura stimolando il bambino all’ascolto e all’esplorazione della realtà attraverso le parole dell’adulto e la manipolazione dell’oggetto libro".

Soddisfatti del progetto anche gli amministratori comunali. "A Cortona vogliamo diffondere la cultura dell’incontro e della vita in biblioteca - confermano gli assessori alla cultura Francesco Attesti e all’istruzione Silvia Spensierati - pensiamo che questa opportunità per le giovani generazioni debba essere da subito coltivata con iniziative come questa, ringraziamo pertanto tutto il personale, comunale ed esterno, che sta portando avanti concretamente il progetto".