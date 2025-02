Barbara De Rossi, malore prima di andare in onda. ‘Ho temuto di morire’

Montevarchi (Arezzo), 20 febbraio 2025 – “Stavo per andare in onda, avevo appena finito il trucco quando mi sono sentita mancare. Mi girava tutto e non riuscivo a stare in piedi. Il giorno dopo mi hanno ricoverata al Gemelli e ho vissuto attimi di vera paura”.

Così Barbara De Rossi racconta la brutta avventura vissuta nei giorni scorsi, in collegamento con Monica Setta a Storie di donne al bivio week end, nella puntata in onda sabato 22 febbraio, alle 15 su Rai2.

"Ho temuto davvero di morire – dice l'attrice – Non sapevo cosa potessi avere e solo dopo vari esami, Tac e risonanza ho scoperto che era stata una labirintite fulminante. Non mi era mai successo ed è stato terribile - conclude - Ora sono tornata a casa in Toscana e per fortuna la brutta avventura è solo un ricordo".

Il "nido” in Toscana

Barbara De Rossi vive in Toscana da diversi anni. In Valdarno si è anche sposata, nel dicembre 2023, con l’imprenditore Simone Fratini: la cerimonia fu celebrata con rito civile proprio a Montevarchi, con la sindaca Silvia Chiassai a officiare.

Una importante carriera quella di Barbara De Rossi, nata a Roma ma cresciuta in Romagna, per la precisione a Rimini.

Un volto noto e molto amato sia al cinema (dove ha lavorato fra gli altri con registi come Lattuada, Lizzani, Chabrol) che a teatro, ma è soprattutto la televisione ad averla resa una delle favorite del grande pubblico grazie al suo talento unito a un certo garbo. A partire da uno sceneggiato Rai che ha fatto la storia della Tv, la prima stagione de La Piovra (1984), fino alle miniserie e ai programmi tv più recenti.