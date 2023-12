Barbara De Rossi, il matrimonio in Toscana dell’attrice con Simone Fratini

Montevarchi (Arezzo), 11 dicembre 2023 – Matrimonio per Barbara De Rossi. L’attrice ha sposato Simone Fratini con rito civile a Montevarchi. Officiante il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai, che su Facebook ha scritto un messaggio di auguri agli sposi.

"È stato un grande piacere – si legge – celebrare l’unione tra due persone veramente speciali, Barbara e Simone. Un momento di grandi emozioni, vere e profonde. Vi auguro di continuare a guardarvi negli occhi con la stessa felicità, per il resto della vita”.

Molto emozionati gli sposi. Barbara De Rossi indossava un vestito chiaro fantasia. Il bouquet era di fiori bianchi. L’attrice e Simone Fratini vivono in Valdarno. Tanti i messaggi di auguri dei fan dell’attrice. Una importante carriera quella di Barbara De Rossi, nata a Roma ma cresciuta in Romagna. Cinema e tv che l’hanno fatta conoscere e amare dal pubblico. E poi anche tanto teatro.

Simone Fratini, imprenditore nel settore bellezza a Firenze, ha conosciuto Barbara De Rossi proprio per il suo lavoro. I due si sono conosciuti durante una consulenza che l’attrice aveva chiesto per i suoi capelli.

Da lì il colpo di fulmine. Era il 2015. L’attrice vive in Toscana con Simone Fratini da tempo. Ha lasciato la Capitale per il Valdarno. Dopo il matrimonio, il banchetto nuziale con parenti e amici, che si è svolto sempre in provincia di Arezzo.