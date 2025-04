Aziende e studenti al Festival dell’Economia

"L’Economia del Territorio tra passato, presente e futuro": questo il tema del festival organizzato dai ragazzi dell’Istituto Tecnico Economico di Cortona, che quest’anno ha raggiunto un livello di straordinario d’interesse e partecipazione. Ogni giornata è stata caratterizza da incontri su argomenti specifici, dall’imprenditoria giovanile al sociale, passando per esperti del settore turistico del territorio e del mondo dell’impresa, fino all’intelligenza artificiale e alla comunicazione. Gli alunni organizzatori sono stati capaci di inserire nel festival non solo aziende ma anche rappresentanze del centro per l’impiego, agenzie del lavoro, esperti specifici anche per gli altri indirizzi dell’Istituto Luca Signorelli. Nel corso dell’ultima giornata sono state ospitati alcuni manager delle principali aziende del territorio e il direttore della Banca Popolare di Cortona Roberto Calzini. Tra gli ospiti Fabrizio Bernini presidente di Zucchetti Centro Sistemi SpA e presidente di Confindustria Toscana sud che ha raccontato la sua esperienza e illustrato come un’azienda debba essere sempre connessa al futuro; Siliano Stanganini, managing director di Icaro SRL, ha sviluppato il tema "Politica di ricerca, selezione ed assunzione"; Stefano Salvi, responsabile delle risorse umane e Luca Varignani, responsabile dell’area produzione SMT di MB Elettronica, si sono occupati del tema "Pensare insieme al Futuro", e Andrea Menci della Menci Spa ha parlato del tema della "Evoluzione del mondo del trasporto". La.Lu.