Vacanze nel traffico dell’autostrada A1, nel Valdarno 7 incidenti in appena 20 giorni

Terranuova (Arezzo), 8 agosto 2023 – Sette incidenti in poco più di venti giorni, con un morto, vari feriti e code chilometriche. Il mese di luglio e questi primi giorni di agosto sono stati da bollino nero per il tratto valdarnese dell’A1, che ha dovuto fare i conti con un bollettino settimanale di scontri e tamponamenti che hanno avuto inevitabili ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria. Quando infatti si verifica un incidente prima di Incisa o nei pressi del casello Valdarno, per evitare le code, molti automobilisti, su suggerimento anche della società Autostrade, decidono di uscire e di percorrere la viabilità ordinaria. La Regionale 69, già di per se ingolfata, non può che risentirne. L’ultimo episodio, ieri mattina, piuttosto grave, si è verificato proprio tra i due caselli della vallata, all’altezza del Matassino. E’ successo intorno alle 6: un operaio che stava lavorando all’interno di un cantiere nella sede autostradale è stato travolto da una bisarca.

Ai soccorritori le condizioni dell’uomo sono apparse subito serie. E’ intervenuto l’elisoccorso che ha provveduto a trasportare il ferito, un 54 enne, in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi. Invitabili le ripercussioni sul traffico. In direzione sud si sono formate fino a 7 km di coda. Il 2 agosto si era verificato un altro incidente, per fortuna meno grave, al km 311, con il coinvolgimento di quattro autovetture e 6 km di coda tra Valdarno e Firenze. Il giorno precedente, nello stesso tratto, sempre in direzione del capoluogo toscano, lo scontro aveva interessato tre mezzi. Quello di luglio è stato poi un mese molto complicato. Il 27, in piena notte, tra Arezzo e Valdarno, un auto è finita fuori strada e un uomo è finito in ospedale in codice giallo. Gravissimo invece l’incidente del 24 luglio. Nei pressi di Incisa, a mezzanotte e mezzo, un motociclista ha perso la vita e una donna di 40 anni è finita in codice rosso alla Gruccia. Per non farsi mancare niente ecco gli incendi in questa estate bollente. Il 21 luglio tra i caselli di Arezzo e Valdarno si sono formati fino a 6 km di coda a causa di un camion che aveva preso fuoco. Il 13 luglio, poi lo stesso tratto era stato chiuso per alcune ore a seguito di un incidente nel quale erano rimasti coinvolti due mezzi pesanti, uno dei quali aveva urtato la barriera spartitraffico, invadendo anche la carreggiata opposta e disperdendo il carico.

Il giorno successivo la Società Autostrade, per ripristinare i danni provocati dal sinistro, ha dovuto chiudere per tutta la notte il tratto autostradale coinvolto. Insomma, un’estate caldissima per l’asse viario che attraversa il Valdarno. L’auspicio è che siano state solo coincidenze.