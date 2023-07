Incidente tra due camion in autostrada A1, tratto chiuso e traffico bloccato

Arezzo, 13 luglio 2023 – Incidente in autostrada A1 tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Due camion si sono scontrati al km 349. Uno dei due mezzi pesanti ha urtato il new-jersey centrale perdendo il carico e invadendo la carreggiata opposta.

Tratto chiuso

A causa dell’’incidente, poco dopo le 16:15 il tratto di autostrada A1 tra Valdarno e Arezzo in direzione sud è stato chiuso. Traffico momentaneamente bloccato verso Roma. Intorno alle ore 17 registrati 9 km di coda in direzione sud, 6 km in direzione nord.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.

Le strade alternative

Per le lunghe percorrenze verso Roma, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere il raccordo Siena-Bettolle SS326 e rientrare in autostrada a Valdichiana. Percorso inverso per gli utenti diretti verso Firenze.