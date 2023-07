Maxi incidente sulla A1, stanotte autostrada chiusa per riparare i danni

Arezzo, 14 luglio 2023 – Il maxi incidente stradale di giovedì sulla A1 tra le uscite di Valdarno e Arezzo in direzione sud continua a far pesare le sue conseguenze sul traffico. Se infatti non ci sono più le code che si erano verificate ieri dopo lo scontro fra due camion, con tanto di perdita di carico (bobine di metallo del peso di 800 chili l’una), questa notte Autostrada del Sole sarà chiusa verso Roma a partire dalle 23 e fino alle 6 di sabato 15 luglio. Una chiusura che si rende necessaria per consentire gli interventi di ripristino della strada.

I viaggiatori in transito sul tratto toscano e diretti a sud dovranno quindi uscire obbligatoriamente alla stazione di Valdarno, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A1 alla stazione di Arezzo.