Arrivano Benji e Fede. Ecco le Summer Nights

Foiano svela i primi, straordinari appuntamenti dell’estate 2025 al Valdichiana Village per il cartellone di Summer Nights, tris di eventi serali d’intrattenimento e shopping fino a tarda ora, nella Land of fashion delle Farniole. Le serate già svelate del Summer Nights 2025 sono quelle del 12 e 19 luglio.

Si comincia con Benji e Fede il 12 luglio. Il duo pop della canzone italiana, dopo una raffica di successi, amatissimo dai giovani con apice nel 2015, con la separazione era sparito dai radar. Poi il ritorno. Benjamin Mascolo e Federico Rossi, nel 2024 hanno ripreso il percorso interrotto, il loro brano del momento è Stupido me, stupida te.

Format delle tre serate a ingresso gratuito, che avranno inizio alle 21, è quello di Parole e musica, di Radio Subasio Music Club. Shopping fino alle 23 nei negozi delle celebri firme che si affacciano su vie e piazze della cittadella della moda a prezzi scontati, food & drink fino alle 24.

La settimana successiva si passerà dalla musica allo sport, per la precisione al calcio, il 19 luglio con Luca Toni e il giornalista sportivo Marco Cattaneo: immagini e racconti inediti di un’avventura che nel 2006 ha unito un Paese intero, e cioè la vittoria dei Mondiali a Berlino, quando il cronista Marco Civoli al termine della finale vinta contro la Francia pronunciò la frase rimasta memorabile: "il cielo è azzurro sopra Berlino".

Nessuna ufficialità invece ancora per la data del 26 luglio in cui protagonista sarà una band misteriosa. A circolare è il nome dei The Kolors, il trio di Tu con chi fai l’amore, sarebbe quindi il gruppo di Stash ad esibirsi e raccontarsi all’outlet, interpretando i brani popolari del repertorio di The Kolors, a partire dal tormentone sanremese.