Musica per tutti sotto le stelle. Al via il Buonamici Sunday Session

Quattro appuntamenti estivi dedicati alla musica dal vivo e all’improvvisazione collettiva. Parte domani al Giardino Buonamici la rassegna "Buonamici Sunday Session", ideata e realizzata da Capanno Dischi e Casotto Atipico e facente parte della rassegna Prato Estate 2025, il programma di eventi estivi del Comune di Prato.

L’iniziativa proporrà quattro serate a ingresso libero – in programma il 22 e 29 giugno, il 13 e il 27 luglio – con un format semplice: ogni appuntamento inizierà alle 21 con un breve intervento di apertura di un artista ospite, per poi trasformarsi in una jam session aperta al pubblico. L’obiettivo è creare uno spazio informale di scambio musicale, valorizzando la partecipazione attiva dei musicisti locali. Chiunque voglia suonare è invitato a portare il proprio strumento e unirsi alla sessione.

A dare il via alla rassegna domani sarà il talentuoso cantautore e polistrumentista Andrea Biagioni, noto al grande pubblico per la partecipazione a X Factor. A seguire, il 29 giugno, sarà protagonista Diletta Zipoli, voce soul e R&B tra le più interessanti della scena toscana, attiva in progetti corali e al lavoro su un progetto solista. Il 13 luglio sarà la volta di Masneo, producer mugellano che miscela elettronica ambient e sperimentazione live, mentre la rassegna si chiuderà il 27 luglio con il batterista Daniele Pacini, musicista pratese di lunga esperienza tra musical, tour e collaborazioni con TV nazionali.

"Buonamici Sunday Session" nasce dalla sinergia tra due realtà pratesi che operano nel campo della musica e dell’intrattenimento locale: Capanno Dischi, etichetta discografica nata come “spin-off” del Capanno 17, e Casotto Atipico, attivo con eventi e progetti culturali e curatore della programmazione estiva del Giardino Buonamici.