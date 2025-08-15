Arriva un nuovo impianto sportivo . Vinto dal Comune il bando Sport Illumina

Il Comune di Arezzo è tra gli 85 Comuni italiani finanziati dall’avviso pubblico “Sport Illumina”, iniziativa ideata dalla società Sport e Salute e promossa dal ministro per lo Sport e i Giovani, tramite il dipartimento per lo Sport. L’obiettivo è realizzare spazi illuminati modulari, inclusivi, riconoscibili e funzionali per lo svolgimento di attività sportive e ricreative.

"Arezzo – sottolinea l’assessore Federico Scapecchi – sarà dotata di un nuovo playground a disposizione dei cittadini che verrà realizzato da Sport e Salute. Il valore dell’intervento sarà di 200.000 euro, pari al contributo massimo previsto per i Comuni fino a 100.000 abitanti. Le dimensioni del playground saranno di circa 300 metri quadrati e la sua localizzazione è prevista in via Fratelli Lebole, a fianco della scuola Piero della Francesca e a due passi dal complesso residenziale di via Malpighi.

Andremo dunque ad arricchire una zona con una vocazione sportiva consolidata, caratterizzata dalla presenza di un campetto da calcio a libero accesso e dall’impianto gestito dalla Scuola ciclismo Arezzo. Le caratteristiche del luogo sono risultate vincenti e sono state scelte da Sport e Salute che nelle prossime settimane darà il via ai lavori per la realizzazione dell’impianto, che secondo le previsioni dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2025.

Si tratta dell’ennesimo riconoscimento da parte di Sport e Salute nei confronti del Comune di Arezzo, che è risultato aggiudicatario dei contributi dei bandi ai quali ha partecipato con l’assessorato allo sport. Tra i precedenti progetti: Sport nei Parchi con l’area fitness del Pionta, e Sport nei Parchi 4-14 che vedrà nelle prossime settimane, una nuova area sportiva al Pertini".