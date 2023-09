Arezzo, vigilantes sui treni per garantire la sicurezza degli studenti

Arezzo, 14 settembre 2023 – La decisione arriva a margine dei numerosi episodi violenti che si sono verificati nelle scorse settimane. Da domani dei vigilantes saliranno sui treni per garantire la sicurezza degli studenti: il servizio scatterà nel giorno fissato per la riapertura delle scuole in Toscana. L'iniziativa riguarderà i treni di Lfi e Tft che collegano Arezzo con Casentino e Valdichiana.

Ad annunciare la novità in chiave sicurezza il presidente di Lfi Bernardo Mennini e l'amministratore unico di Tft Maurizio Seri. "Abbiamo puntato - spiega Mennini - sull'attenzione verso utenti e personale, con l'istituzione della presenza del corpo dei vigili giurati all'interno dei treni per dare supporto e maggiore tranquillità a tutti coloro che sono a bordo”.

L’accordo è stato siglato con i vigili giurati di Arezzo per garantire la presenza in gran parte dei convogli di addetti alla vigilanza: "Si muoveranno all'interno dei treni - spiega Seri - insieme ai capotreno o anche in autonomia per prevenire e scongiurare una serie di episodi spiacevoli e pericolosi per gli utenti e per il personale viaggiante”. Gli ultimi casi relativi ad aggressioni da parte di utenti al personale o ad altri viaggiatori, registratisi nelle scorse settimane, hanno indotto Lfi e Tft a prendere la decisione. “Utilizzeremo peraltro, fino da subito - conclude Seri - i treni migliori e dotati di wi-fi, prese per caricare i cellulari e ogni comfort a disposizione dei passeggeri”.