Referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno: verifica la tua tessera elettorale

Arezzo, 12 maggio 2025 – In vista dei referendum abrogativi di domenica 8 e lunedì 9 giugno s’invitano gli elettori a verificare la disponibilità della tessera elettorale e la presenza di spazi liberi per l’apposizione del bollo di sezione.

In caso di esaurimento degli spazi contenuti nella tessera è necessario richiederne il rinnovo presso lo Sportello unico, portando la tessera esaurita. In caso di cambio d’indirizzo all’interno del Comune o di cambio di sezione elettorale, l’ufficio elettorale trasmetterà per posta un tagliando adesivo riportante le variazioni.

L’elettore dovrà incollare il tagliando all’interno della tessera nell’apposito spazio. In caso di trasferimento di residenza da altro Comune, l’ufficio elettorale trasmetterà per posta l’avviso a ritirare la nuova tessera elettorale allo Sportello unico.

Altre fattispecie possono riguardare il deterioramento o lo smarrimento: il duplicato della tessera elettorale sarà rilasciato dallo Sportello unico previa apposita dichiarazione dell’interessato ed eventuale restituzione della tessera danneggiata.

E per il furto? La domanda di duplicato dovrà essere corredata da denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza. Per tutto quanto attiene alle necessità e al rilascio della tessera elettorale, si può prendere fin da adesso un appuntamento allo Sportello unico tramite agenda.comune.arezzo.it, 0575/377777, [email protected]

Tuttavia, al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle stesse in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale, lo Sportello unico resterà aperto al pubblico senza necessità di appuntamento venerdì 6 e sabato 7 giugno dalle 8:30 alle 18:00, domenica 8 giugno dalle 7:00 alle 23:00, lunedì 9 giugno dalle 7:00 alle 15:00.

È possibile ritirare la tessera elettorale anche per i propri familiari presentandosi muniti della fotocopia del documento d’identità degli interessati e della delega al ritiro. Per ulteriori informazioni: ufficio elettorale 0575 377239-774, [email protected] oppure https://www.comune.arezzo.it/rilascio-tessera-elettorale