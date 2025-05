Dal prossimo week end tornano dehors e pedonalizzazione del centro

Arezzo, 12 maggio 2025 – Con il prossimo fine settimana, per favorire l’occupazione degli spazi pubblici con dehors da parte degli esercizi di somministrazione e da parte delle attività artigianali del settore alimentare, torna nei giorni di venerdì e sabato dalle 19:00 alle 24:00 la una più ampia zona pedonale urbana che resterà in vigore fino a metà settembre, ogni weekend nei giorni e orari suddetti a esclusione dei due che corrispondono alle edizioni del Saracino, quindi 20 e 21 giugno e 5 e 6 settembre.

L’asse principale coinvolto da questa misura sarà come al solito via Roma-via Crispi fino a via Margaritone dove la circolazione verrà interdetta. Lo stesso divieto interesserà via San Lorentino nel tratto tra via Garibaldi e via Leone Leoni, via Guido Monaco tra il varco di accesso alla ztl e piazza San Francesco, via Cavour tra piazza San Francesco e via Isidoro del Lungo.

Impossibile dunque per chi percorre piazza Guido Monaco immettersi in via Roma e per chi è in via Garibaldi girare a destra al semaforo all’altezza del museo statale. I veicoli che percorrono piaggia di Murello giunti all’intersezione con via San Lorentino devono svoltare su via Garibaldi mentre quelli che percorrono via Guido Monaco all’altezza del varco di accesso alla ztl devono invertire il senso di marcia sfruttando la viabilità interna al parcheggio delle poste.

Per quanto riguarda le specifiche della relativa ordinanza su carico e scarico, veicoli a servizio di diversamente abili e le modifiche ai percorsi delle linee di trasporto pubblico locale, https://www.comune.arezzo.it/notizie/pedonalizzazione-temporanea-alcune-strade-del-centro-storico-2