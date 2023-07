Non ha biglietto, aggredisce capotreno

Aggredito per aver fatto il proprio lavoro. Il capotreno del convoglio Firenze-Arezzo, alle 14 a Pontassieve, è stato spintonato da uno straniero al quale aveva chiesto di mostrare il titolo di viaggio. Tutto è avvenuto su un treno piuttosto frequentato. Il convoglio è stato fermato a Pontassieve, dove sono intervenuti sia gli agenti della Polfer e personale di soccorso. Il treno ha poi subito un ritardo di circa 45 minuti. Solidarietà al capotreno è stata espressa dal componente dell’assemblea regionale Anci, Giampaolo Giannelli: "Non è il primo e non sarà certo l’ultimo caso, visto che negli ultimi mesi si sono susseguite numerose aggressioni su treni e mezzi di trasporto su gomma. Occorre un piano sulla sicurezza che coinvolga i lavoratori".