Un incontro speciale con Fabrizio Biggio: a Foiano e Pozzo i giovani studenti protagonisti di una mattinata tra risate, libri e creatività

Arezzo, 9 maggio 2025 – Una giornata che resterà impressa nei cuori e nella memoria di oltre 120 bambini delle scuole primarie di Foiano della Chiana e Pozzo.

Questa mattina, venerdì 9 maggio, le aule scolastiche si sono trasformate in un palcoscenico di entusiasmo contagioso grazie all’incontro con Fabrizio Biggio, attore e scrittore, autore del libro "L’incredibile storia dell’omino nel naso", edito da Giunti.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Giunti Editore e l’Istituto Comprensivo “G. Galilei”, ha avuto come obiettivo quello di avvicinare i più piccoli alla lettura in modo autentico, coinvolgente e soprattutto divertente. Un progetto pensato per mettere al centro il benessere, la felicità e la crescita culturale dei giovani cittadini.

Nei giorni precedenti all’incontro, tutti gli alunni coinvolti hanno ricevuto in dono una copia del libro, che hanno letto con grande entusiasmo. Il risultato? Un'accoglienza da “stadio” per Biggio, che si è trovato di fronte a bambini preparatissimi, curiosi e travolgenti: domande a raffica, riflessioni, sketch teatrali, risate e applausi a scena aperta.

«È stata un’esperienza che non dimenticherò – ha dichiarato un emozionato Fabrizio Biggio –. Questi bambini mi hanno stupito per l’energia, la fantasia e l’attenzione con cui hanno letto e interpretato il mio libro. Mi hanno letteralmente travolto!». Il libro di Biggio, un’avventura esilarante e surreale che affronta anche temi importanti con leggerezza e intelligenza, è stato il pretesto perfetto per stimolare la fantasia dei più piccoli, trasformando la lettura in un momento di festa condivisa.

«Questa iniziativa è la dimostrazione concreta di cosa può nascere quando scuola e Comune lavorano insieme con un obiettivo comune: il benessere e la formazione dei nostri ragazzi – ha commentato il Sindaco di Foiano della Chiana Jacopo Franci. La cultura non è un privilegio, è un diritto. E oggi, grazie anche alla generosità di Giunti e alla disponibilità di un artista come Biggio, abbiamo regalato ai nostri bambini un momento di gioia e consapevolezza».

«Quella di oggi è stata una mattinata bellissima, ha dichiarato la dirigente scolastica Anna Bernardini, ricca di emozioni e partecipazione autentica. Iniziative come questa dimostrano quanto sia preziosa la sinergia tra scuola, istituzioni e mondo culturale.

Un percorso che vogliamo proseguire e rafforzare, creando nuove occasioni per far crescere nei nostri alunni la curiosità, la gioia di imparare e l’amore per i libri.»