Cna Valdichiana conferma Roberto Menchetti alla presidenza

Arezzo, 12 maggio 2025 – La Cna e il rapporto con le scuole: la caratteristica che l’associazione ha voluto dare alle sue assemblee elettive trova in Valdichiana un terreno particolarmente fertile, come spiega il riconfermato presidente di zona Roberto Menchetti.

“Siamo stati i primi a dare vita a questo tipo di attività e, quindi, ci sentiamo in qualche modo precursori. Fin da subito abbiamo trovato dirigenti scolastici molto disponibili e, soprattutto, studenti veramente attenti di fronte alle testimonianze dei nostri artigiani con una narrazione anche storica della propria attività, oltre che con l’occhio rivolto al futuro come abbiamo fatto anche stamattina.

Il nostro territorio – prosegue Menchetti – è ancora vivibile e le relazioni rappresentano un grande valore. Per questo sottolineo l’importanza di avere un rapporto positivo con tutte le altre associazioni di categoria, con le quali riusciamo a fare massa critica confrontandoci con le istituzioni e rappresentando le istanze dell’intero comparto produttivo”, conclude il Presidente di CNA Valdichiana.

A dare il benvenuto all’assemblea CNA è stato il dirigente scolastico Sauro Tavarnesi: "È un piacere per il nostro istituto partecipare al progetto e ospitare l’assemblea di CNA. Nel nostro istituto in passato hanno studiato donne e uomini diventati poi imprenditori in vari settori. Il nostro impegno, condiviso con CNA, è quello di fare in modo che questo accada anche in futuro.

La scuola è un elemento fondamentale per lo sviluppo e la crescita del nostro paese. Ringrazio CNA e i docenti che hanno lavorato al progetto ed in particolare modo la professoressa Rosina Andronaco che lo ha seguito e coordinato.” All’incontro con gli studenti era presente anche l’Assessore all’Istruzione del Comune di Castiglion Fiorentino Stefania Franceschini, che ha sottolineato la proficua collaborazione tra l’istituto e l’Amministrazione Comunale ed ha poi ascoltato l’idea imprenditoriale con la quale una classe dell’Istituto partecipa al contest “Artigiani in classe e Imprenditori del Futuro", l’iniziativa promossa da CNA per sostenere la cultura dell'autoimprenditorialità tra i giovani.

In particolare, gli studenti hanno presentato un progetto di commercializzazione dei prodotti del territorio attraverso un sito appositamente da loro realizzato, mettendo alla base della proposta la tipicità dei prodotti, la sostenibilità ambientale, l’etica e l’inclusione.

Tre le testimonianze di imprenditori che si sono raccontati agli studenti e che si sono poi confrontati con loro sul progetto: Francesco Ingui, imprenditore del settore termoidraulica di Castiglion Fiorentino, Nico Saccocci, campione internazionale di softair, azienda di Monte San Savino specializzata nella customizzazione di articoli per chi pratica softair, i cui video spopolano su Tik Tok, e Marco Valentini, restauratore di Monte San Savino.