Arezzo: al via il progetto "Seminare parole, (r)accogliere emozioni" per bambini e genitori

Parte oggi il progetto di Cantiere Artaud dal titolo "Seminare parole, (r)accogliere emozioni", realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura nell’ambito del Bando "Leggimi 0-6". Il programma, ideato da Sara Bonci, è ispirato ai 10 segreti della felicità. Un libro gioco per essere bambini sereni, libro interattivo illustrato di Alberto Pellai che guida i bambini e i genitori alla scoperta delle emozioni per favorire l’autostima, l’empatia e la condivisione. Saranno realizzate letture dalla nascita fino ai 6 anni; spettacoli di teatro di figura; laboratori artistici per bambini e adulti; incontri per genitori; corsi di formazione indirizzati a educatori, insegnanti, librai, bibliotecari, pediatri. Le iniziative saranno programmate fino a ottobre 2025 nel territorio di Arezzo e nella provincia. Le letture saranno realizzate con Kamishibai, oggetti realizzati a mano, ombre o pupazzi da Elisa Bagni e Sara Bonci tra marzo e giugno nella Sezione Ragazzi o nel Chiostro della Biblioteca Città di Arezzo, presso la Biblioteca Le Fornaci di Terranuova e la Biblioteca Masaccio di San Giovanni e in altri luoghi significativi in ambito culturale e sociale, come il Reparto Pediatria dell’Ospedale San Donato di Arezzo e Casa Thevenin.

Si parte oggi alle 16 con la lettura di Io e Pepper di Beatrice Alemagna, riservata ai pazienti del Reparto Pediatria dell’Ospedale San Donato. Sabato 29 alle 14.30, lettura di Il giardino di Babushka di Jordan Scott e Sydney Smith e laboratorio di creazione di corde vegetali con Francesco Angelini, al Manss di Sestino. Gli incontri formativi, saranno condotti da professionisti esperti: la pedagogista, formatrice montessoriana e autrice Annalisa Perino (12 settembre); il medico, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore Alberto Pellai (26 settembre); la pedagogista e coordinatrice pedagogica Vanessa Niri (2 ottobre). I corsi di formazione a numero chiuso saranno tenuti da formatori esperti di lettura ad alta voce: Fuad Aziz (9 e 10 maggio), pittore, scultore, nonché autore e illustratore di albi e libri per l’infanzia; Patrizia Menichelli (10 e 23 settembre, 1° e 15 ottobre), attrice e ricercatrice in metodologie sensoriali applicate al teatro, all’arte e alla formazione. A.B.