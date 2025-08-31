Alex Britti sul palco di Sansepolcro. E stasera lo show di Canzonissima

Il tris d’assi calato quest’anno dal Berta Music Festival, si chiude domani con il concerto di Alex Britti sul palco di piazza Torre di Berta a Sansepolcro. Così dopo la musica di Cristiano de Andrè e la comicità di Max Giusti, Alex Britti è il prossimo grande big della 4° edizione di Berta Music Festival in Valtiberina. Sarà lui a calcare il palco della rassegna estiva domani lunedì 1 settembre e i biglietti sono già disponibili online. Chitarrista straordinario e voce tra le più riconoscibili del panorama italiano, Britti salirà sul palco con il suo coinvolgente spettacolo dal vivo, fatto di tecnica impeccabile, energia travolgente e momenti di pura emozione.

Una serata che sarà molto più di un semplice concerto: un’esplosione di blues, pop e virtuosismi che raccontano la sua carriera, dalle ballate più intime ai grandi successi radiofonici che hanno segnato intere generazioni. Dopo anni di tour in tutta Italia e collaborazioni internazionali, Alex Britti approda al Berta Music Festival con un live che fonde passato e presente, tra riff di chitarra infuocati, arrangiamenti rinnovati e un carisma che conquista ogni palco. Un viaggio musicale che parte dalle radici del blues e arriva fino al cuore del cantautorato italiano, attraversando stili e sonorità senza mai perdere autenticità.

Stasera intanto spazio a ‘Canzonissima’, con la Sestosenso band, lo spettacolo riservato agli artisti locali (sono in totale una quindicina) che animeranno piazza Torre di Berta dalle 21.15 in poi con assieme la presenza della Sestosenso Band. L’evento riveste un valore speciale, perché gli organizzatori devolvono in beneficenza il ricavato: per questa edizione, "I Citti del Fare" hanno scelto l’associazione ValtiberinAutismo.