Al via la stagione di concerti . RiCreando Oltre il Suono

Torna, con la nuova e ricca programmazione autunnale, la stagione di concerti RiCreando Oltre il Suono, organizzata dall’Associazione Le 7 Note di Arezzo, in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo. Oggi alle ore 17.30, presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo in Piazza Grande si esibirà un trio d’eccezione formato da Franco Mezzena al violino, Luca Provenzani al violoncello e Fabiana Barbini al pianoforte. Mezzena, violinista dalla lunga carriera, tiene regolarmente concerti in tutta Italia, Europa e Stati Uniti e ha oltre 90 registrazioni discografiche all’attivo. Pluriennale e affiatata la carriera di Provenzani e Barbini. Nel 2005 hanno fondato ad Arezzo la Scuola di Musica Le 7 Note, della quale Provenzani è direttore didattico, con l’intento di ampliare l’offerta formativa e musicale della città. Assieme costituiscono un rodato duo che vanta oltre 25 anni di attività. Provenzani è stato a lungo primo violoncello dell’ORT – Orchestra della Toscana ed attualmente è docente al Conservatorio Mascagni di Livorno e collaboratore, in qualità di primo violoncello, del Teatro dell’Opera di Roma e del Teatro del Maggio a Firenze. Fabiana Barbini è attiva come concertista e docente.