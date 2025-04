Addio distributori di bibite e merende. Arriva il locker con prodotti tipici. Tutto sarà biologico e a km zero

Locker con prodotti tipici del territorio e a chilometri zero. Non pastine e bibite, ma eccellenze artigianali e quasi sempre realizzate con prodotti biologici. I distributori saranno messi all’inizio in due aziende di Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo a disposizione dei dipendenti. Ma l’idea è quella di allargare presto la distribuzione alla collettività ed anche ai turisti. L’iniziativa fa parte del progetto molto più ampio "Laudato sii" realizzato con i fondi del Pnrr per l’attrattività dei borghi e portato avanti dai Comuni di Chiusi della Verna e di Ortignano Raggiolo. La gestione dei locker è stata invece affidata a Meet Appennino, la rete che racchiude diverse aziende del territorio e che punta appunto alla valorizzare e distribuzione dei loro prodotti.

I locker saranno collaudati oggi nelle aziende Emme Antincendio al Corsalone e Miniconf a Ortignano e già nelle prossime settimane saranno attivi con all’interno tanti prodotti locali, dai famosi tortelli alla lastra, al miele, ai formaggi, ai prodotti da forno, fino alle birre artigianali. "E’ un modo per far conoscere questi prodotti a chi non ha tempo di andare a cercarli nelle aziende - spiega spiega Massimiliano Bruni presidente della Rete Meet Appennino - In questo modo li portiamo direttamente nel loro luogo di lavoro. Ma l’idea è quella di allargare questa iniziativa a tutta la collettività". E sarà possibile anche ordinare prodotti specifici che non sempre si trovano nel locker. "Presto sarà attivata anche un’app - spiega Massimiliano Bruni - con la quale le persone potranno ordinare tutto quello che vogliono e nella quantità desiderata. E poi potranno ritirarlo e pagarlo con bancomat direttamente nel box. Prodotti confezionati, ma anche frutta o verdura di stagione".

Ed anche i prodotti locali sono destinati ad aumentare. "In questa prima fase che è sperimentale - dice Massimiliano Bruni - nei locker si troveranno i prodotti delle aziende della Rete Meet Appennino, ma presto cercheremo di coinvolgere anche altre realtà per offrire sempre più scelta. Al momento si potranno acquistare confetture, frutta e verdura di stagione, prodotti caseari, tortelli alla lastra della Vallesanta e tutti i prodotti della bottega della Valteggina. Poi inseriremo tante altre eccellenze della vallata".