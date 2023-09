Apprezzamenti alla fidanzata. E lui accoltella l’amico a Sansepolcro

Sansepolcro, 24 settembre 2023 – Si è presentato a casa dell’amico con cui aveva litigato poche ore prima: sembrava un tentativo di riappacificarsi, ma in realtà il suo intento era un altro. E così un 38enne di origine armena ha accoltellato all’addome un suo coetaneo di nazionalità romena. Alla base del litigio, avvenuto poco prima, un apprezzamento non gradito nei confronti della fidanzata.

Sarebbe questo il motivo di quanto avvenuto nel centro di Sansepolcro nei pressi di un locale. I carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto dopo il ritrovamento e il relativo soccorso all'uomo, ora ricoverato alle Scotte di Siena dove è giunto in codice giallo a causa di ferite da arma bianca. Il presunto accoltellatore è stato arrestato in mattinata dai militari dell'Arma. Secondo quanto appreso i due avrebbero partecipato ad una festa di compleanno quando sarebbe scoppiata la lite per un apprezzamento alla fidanzata del 38enne.

Ci sarebbe stato pugni e calci, e poi il ferito e l'arrestato si sono ritrovati poco dopo e c’è stato l’accoltellato. Durante un sopralluogo i carabinieri hanno ritrovato il coltello che era stato lanciato su un tetto.