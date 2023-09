Trovato in strada con ferite da arma bianca. Mistero a Sansepolcro

Sansepolcro (Arezzo), 24 settembre 2023 – È stato trovato in strada con ferite da arma bianca, soccorso da un'ambulanza dell'emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est e trasportato alle Scotte di Siena in codice giallo. È accaduto poco dopo la mezzanotte a Sansepolcro (Arezzo), nella centralissima via XX settembre. L'uomo, un 38enne, è stato subito caricato in ambulanza è trasferito. Sul posto per gli accertamenti i Carabinieri.

L'episodio deve essere ancora chiarito nei suoi contorni. Nei giorni scorsi, nella stessa zona, si erano verificati alcuni episodi che hanno creato tensione tanto da giustificare la richiesta del sindaco Fabrizio Innocenti di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sono in corso indagini.